Стрельба на Северной Салтовке: полиция открыла уголовное производство

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В Харькове полиция приступила к уголовному производству по факту конфликтной ситуации, которая произошла 23 августа около 22:20 в Киевском районе города, на Северной Салтовке. Правоохранители проверяют информацию о возможном применении оружия

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Накануне в сети было распространено видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация. Авторы публикации утверждали, что во время инцидента раздались выстрелы.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, лиц, которые могут быть к нему причастны, а также возможных свидетелей. В рамках производства проводят необходимые следственные действия и проверяют информацию, распространенную в социальных сетях.

Полиция призывает очевидцев происшествия, а также людей, имеющих фото или видеозаписи инцидента, обратиться к стражам порядка и предоставить материалы, которые могут помочь расследованию.

Напомним, что в Одессе судили мужчину, открывшего огонь по двум военным. Это случилось, когда его остановили для проверки документов.