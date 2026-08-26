Стрельба на Северной Салтовке: полиция открыла уголовное производство
В Харькове полиция приступила к уголовному производству по факту конфликтной ситуации, которая произошла 23 августа около 22:20 в Киевском районе города, на Северной Салтовке. Правоохранители проверяют информацию о возможном применении оружия
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Накануне в сети было распространено видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация. Авторы публикации утверждали, что во время инцидента раздались выстрелы.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, лиц, которые могут быть к нему причастны, а также возможных свидетелей. В рамках производства проводят необходимые следственные действия и проверяют информацию, распространенную в социальных сетях.
Полиция призывает очевидцев происшествия, а также людей, имеющих фото или видеозаписи инцидента, обратиться к стражам порядка и предоставить материалы, которые могут помочь расследованию.
Напомним, что в Одессе судили мужчину, открывшего огонь по двум военным. Это случилось, когда его остановили для проверки документов.