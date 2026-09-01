12:14  01 сентября
На Волыни школьный автобус столкнулся с авто "Укрпочты": пострадали два подростка
11:15  01 сентября
Армия РФ продвинулась в Донецкой области – DeepState
13:30  01 сентября
На Закарпатье мужчины разработали план поджога авто и жилья военных ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2026, 15:15

В Киеве женщина на застолье убила именинника ножом

01 сентября 2026, 15:15
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В столице судили женщину, убившую человека. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Преступление произошло в сентябре 2023 года. Тогда 69-летний мужчина праздновал свой день рождения: поэтому он собрал знакомых и угостил их. В тот же вечер его убили.

Как выяснили правоохранители, женщина сидела рядом с ним у подъезда. В какой-то момент она обняла его одной рукой, а другой – нанесла удар ножом, повредив сонную артерию. После этого женщина уехала домой.

На суде она заявляла, что знакомого якобы убил ее сожитель. Однако доказательства указывали именно на нее. Суд признал ее виновной в убийстве и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство Киев прокуратура
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Никополе россияне атаковали дронами супермаркет
01 сентября 2026, 16:15
Смертельное лобовое ДТП в Ровенской области: на трассе столкнулись две Audi, погибла 19-летняя девушка
01 сентября 2026, 15:59
В Киеве криптомошенники ежемесячно похищали у людей до миллиона долларов
01 сентября 2026, 15:55
В Одесской области суд взял под стражу подозреваемого в убийстве 15-летней девушки
01 сентября 2026, 15:47
Житель Донбасса помогал россиянам наводить Славянск "Смерчи"
01 сентября 2026, 15:35
Россияне атаковали Херсон дроном: погиб 43-летний гражданский
01 сентября 2026, 15:31
На Полтавщине пожар в результате обстрела: есть раненые
01 сентября 2026, 14:55
Экс-военный пытался получить процент от выплат семье погибшего героя
01 сентября 2026, 14:35
Пограничники показали, как уничтожают российские "шахеды"
01 сентября 2026, 14:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »