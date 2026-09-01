В Киеве женщина на застолье убила именинника ножом

Фото: прокуратура

В столице судили женщину, убившую человека. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Преступление произошло в сентябре 2023 года. Тогда 69-летний мужчина праздновал свой день рождения: поэтому он собрал знакомых и угостил их. В тот же вечер его убили.

Как выяснили правоохранители, женщина сидела рядом с ним у подъезда. В какой-то момент она обняла его одной рукой, а другой – нанесла удар ножом, повредив сонную артерию. После этого женщина уехала домой.

На суде она заявляла, что знакомого якобы убил ее сожитель. Однако доказательства указывали именно на нее. Суд признал ее виновной в убийстве и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.