В Киеве военный угрожал мужчине трофейным автоматом
Полицейские задержали мужчину, который в Голосеевском районе столицы с автоматом в руках угрожал прохожему
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Инцидент произошел в гаражном кооперативе на Голосеевском проспекте. Местный житель сообщил полицейским, что неизвестный с автоматом в руках поднял конфликт и начал угрожать.
Правоохранители задержали на месте фигуранта – им оказался военнослужащий. У него изъяли трофейное оружие, которое тот привез из зоны боевых действий.
По словам задержанного, причиной агрессии и угроз стала иностранная музыка, которую слушал мужчина.
Нарушителя передали сотрудникам Госбюро расследований.
Напомним, вечером 1 сентября в Киеве в подъезде многоэтажки нашли убитым мужчину. Правоохранители задержали злоумышленника.