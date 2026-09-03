Фото: полиция

Полицейские задержали мужчину, который в Голосеевском районе столицы с автоматом в руках угрожал прохожему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе на Голосеевском проспекте. Местный житель сообщил полицейским, что неизвестный с автоматом в руках поднял конфликт и начал угрожать.

Правоохранители задержали на месте фигуранта – им оказался военнослужащий. У него изъяли трофейное оружие, которое тот привез из зоны боевых действий.

По словам задержанного, причиной агрессии и угроз стала иностранная музыка, которую слушал мужчина.

Нарушителя передали сотрудникам Госбюро расследований.

Напомним, вечером 1 сентября в Киеве в подъезде многоэтажки нашли убитым мужчину. Правоохранители задержали злоумышленника.