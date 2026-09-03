Упала с перрона: в Винницкой области поезд насмерть переехал женщину
Трагедия произошла 1 сентября около 17:30 в поселке Золушки Тульчинского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительной информации, местная жительница стояла на перроне, потеряла равновесие и упала на рельсы. В результате ее переехал электропоезд.
От полученных травм 63-летняя женщина погибла на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, 12 августа во Львове поезд сбил сидевшего на колее мужчину. От полученных травм мужчина погиб на месте.
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