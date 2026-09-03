Фото: полиция

Трагедия произошла 1 сентября около 17:30 в поселке Золушки Тульчинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, местная жительница стояла на перроне, потеряла равновесие и упала на рельсы. В результате ее переехал электропоезд.

От полученных травм 63-летняя женщина погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, 12 августа во Львове поезд сбил сидевшего на колее мужчину. От полученных травм мужчина погиб на месте.