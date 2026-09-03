Россияне атаковали Днепр: возник пожар
В четверг, 3 сентября, около 11:00 российские войска нанесли очередной удар по Днепру
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки возник пожар в пригороде.
Информация о пострадавших уточняется.
Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА на Днепр.
Напомним, пять человек остаются в больнице после обстрела Днепра, произошедшего накануне. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
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