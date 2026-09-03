Пожары после ударов РФ: спасатели показали последствия атак на Киевщине
В результате российских обстрелов в Киевской области возникли пожары в Обуховском и Бориспольском районах
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Киевской области, передает RegioNews.
Под вражеским ударом оказались жилые дома, постройки, объекты торговли, отдыха и инфраструктуры.
С вечера, ночью и до утра спасатели Киевщины непрерывно работали на местах российских ударов. Они ликвидировали пожары, помогали людям и устраняли последствия вражеской атаки.
Напомним, ранее в ОВА рассказали, что в результате утренней атаки РФ в Киевской области пострадали два человека. Повреждены гражданские объекты, автомобили и частный дом
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