Пожары после ударов РФ: спасатели показали последствия атак на Киевщине

Фото: ГСЧС Киевщины

В результате российских обстрелов в Киевской области возникли пожары в Обуховском и Бориспольском районах

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Киевской области, передает RegioNews.

Под вражеским ударом оказались жилые дома, постройки, объекты торговли, отдыха и инфраструктуры.

С вечера, ночью и до утра спасатели Киевщины непрерывно работали на местах российских ударов. Они ликвидировали пожары, помогали людям и устраняли последствия вражеской атаки.

Напомним, ранее в ОВА рассказали, что в результате утренней атаки РФ в Киевской области пострадали два человека. Повреждены гражданские объекты, автомобили и частный дом