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03 сентября 2026, 11:16

$22 тысячи за "белый билет": в Донецкой области разоблачили организатора схемы

03 сентября 2026, 11:16
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Фото: Прокуратура Украины
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Правоохранители разоблачили мужчину, который за 22 тысячи долларов США обещал военнообязанному сняться с военного учета по состоянию здоровья, чтобы тот смог уехать за границу

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, уроженец Покровского района, ныне проживающий в Ивано-Франковской области, предложил жителю Днепра оформить необходимые документы через свои связи с работниками медицинских учреждений и одного из РТЦК и СП Донецкой области.

Мужчина должен был пройти медицинское освидетельствование, после чего его должны были признать непригодным к военной службе по заключению ВЛК.

11 августа фигурант получил 20 тысяч гривен на банковский счет. Через три дня во время встречи в Днепре он получил еще 18200 долларов США. Остальную сумму клиент должен был передать через 2-3 месяца после получения "белого билета".

Однако довести схему до конца не удалось. Правоохранители разоблачили и задержали организатора. В ходе обыска у него изъяли 14 тысяч долларов США, 138 тысяч гривен, мобильный телефон, а также копии личных и медицинских документов.

Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожской области разоблачили 33-летнего врача-невролога, который обещал мужчине за взятку "помочь" установить группу инвалидности. Это должно стать основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

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