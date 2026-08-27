Россияне атаковали Херсон дроном: погиб мужчина

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В Корабельном районе Херсона 27 августа около 6:45 в результате атаки российского дрона погиб мужчина

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По его словам, он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

Теперь его личность и возраст устанавливают.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – отметил Шанько.

По данным ГВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили 7 населенных пунктов Херсонской общины. Ранены 12 человек.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 738 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район ранены семь человек, в том числе трое детей.