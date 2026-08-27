Атака РФ на Київ: стадіон "Динамо" не постраждав, удар був поруч

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У мережі з'явилася інформація про нібито пошкодження стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві внаслідок атаки російських реактивних безпілотників

Як передає RegioNews президент "Динамо" Ігор Суркіс у коментарі "Чемпіону" спростував цю інформацію.

"Ні, стадіон "Динамо" не постраждав, прилетіло поруч", – повідомив Суркіс.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила про пошкодження будівлі спортивного комплексу в Печерському районі, однак не уточнила, про який саме об’єкт йдеться.

Як відомо, стадіон "Динамо" розташований в історичній частині Києва та є пам’яткою архітектури й історії місцевого значення.

Нагадаємо, росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах.

Близько 10:00 в столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників. Повідомлялося, що через це в київському метро утворилося значне скупчення людей, які використовували станції підземки як укриття.