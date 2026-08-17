В Киеве два BMW столкнулись: одна машина влетела на летнюю террасу

Фото: Национальная полиция

В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей BMW

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Авария произошла 17 августа около 11:30 на улице Большой Васильковской.

В результате столкновения один из автомобилей въехал на территорию летней террасы заведения и перевернулся.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал 36-летний водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали, по предварительной информации, в удовлетворительном состоянии.

На месте работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, на Прикарпатье мотоцикл влетел в иномарку. Авария произошла на улице Тисменицкой в Ивано-Франковске. В результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла от полученных травм погиб.