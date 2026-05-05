Нацполиция в Днепре ликвидировала масштабную сеть подпольного производства и сбыта алкогольного фальсификата, изъяв продукцию более чем на 4 млн грн

Для налаживания массового производства товара злоумышленники обустроили цех на территории Днепра, а готовую продукцию хранили в заранее арендованных гаражных и складских помещениях. Сбывали контрафакт оптом и по частям через подконтрольные магазины области.

Чтобы замаскировать товар собственного производства под элитный, дельцы использовали поддельные акцизные марки и этикетки известных алкогольных напитков.

Полицейские задокументировали незаконную деятельность теневого предприятия по производству фальсификата.

Правоохранители провели 36 санкционированных обысков по местам производства, хранения и сбыта незаконной продукции.

В рамках мероприятий было обнаружено и изъято продукции более чем на 4 миллиона гривен, в том числе более 3500 литров спирта, более 4000 литров фальсифицированной алкогольной продукции в бутылках и 2100 литров продукции в тетрапаках, почти 10 000 пачек табачных изделий без марок акцизного налога.

