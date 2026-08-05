10:57  05 серпня
У Рівному в каркасному басейні втопився 1-річний хлопчик
09:40  05 серпня
На Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця
07:44  05 серпня
В Івано-Франківську в міському озері знайшли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2026, 18:19

У Генштабі прокоментували чутки про удар по Бортницькій станції аерації в столиці

05 серпня 2026, 18:19
Читайте также на русском языке
Фото: КМДА
Читайте также
на русском языке

Інформація про нібито ураження вночі 5 серпня Бортницької станції аерації у Києві не відповідає дійсності

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, передає RegioNews.

"Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз - це фейк", - зазначив Лиховій.

Як зауважив речник Генштабу, "для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків".

"Задумайтеся, навіщо хтось пушить вигадані лякалки. Врахуйте, зробіть висновки. Особливо це стосується поважних видань, а не якихось інфоциган. Перевіряйте інформацію. Є ж, зрештою, довідки в ДСНС", - зазначив Лиховій.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. За інформацією ДСНС, через російські удари по Київщині загинули 14 людей, 22 – постраждали.

У Броварському району виявили загиблих на залізничній платформі поблизу атакованих логістичних центрів. Електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс. Відомо про 8 загиблих.

Внаслідок ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 26, повідомлялося про одну загиблу людину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Генштаб
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
Масований удар по Дніпропетровщині: ворог здійснив майже 50 атак, є поранений
05 серпня 2026, 19:56
Удар ножем у груди: на Дніпропетровщині жінка вбила співмешканця та намагалася обдурити поліцію
05 серпня 2026, 19:45
Масований удар дронами по Херсону: внаслідок ворожих атак постраждали 17 людей
05 серпня 2026, 19:25
15 років за жорстоке вбивство випускниці на Тернопільщині: апеляція відхилила скаргу захисту
05 серпня 2026, 18:58
Українські військові накрили вогнем РЕБ та укриття росіян
05 серпня 2026, 18:55
Дезертир-зрадник отримав 15 років тюрми: готував вибух у Запоріжжі за завданням спецслужб РФ
05 серпня 2026, 18:37
Посадовцю Державного центру зайнятості оголосили підозру через розтрату 16,5 млн грн
05 серпня 2026, 17:58
Жорстоке вбивство на Синельниківщині: затримано нападника, який до смерті забив жінку та поранив свідків
05 серпня 2026, 17:36
Криваві ревнощі на Дніпропетровщині: раніше судимий чоловік зарізав опонента
05 серпня 2026, 17:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Павло Казарін
Всі блоги »