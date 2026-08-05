У Генштабі прокоментували чутки про удар по Бортницькій станції аерації в столиці
Інформація про нібито ураження вночі 5 серпня Бортницької станції аерації у Києві не відповідає дійсності
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, передає RegioNews.
"Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз - це фейк", - зазначив Лиховій.
Як зауважив речник Генштабу, "для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків".
"Задумайтеся, навіщо хтось пушить вигадані лякалки. Врахуйте, зробіть висновки. Особливо це стосується поважних видань, а не якихось інфоциган. Перевіряйте інформацію. Є ж, зрештою, довідки в ДСНС", - зазначив Лиховій.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. За інформацією ДСНС, через російські удари по Київщині загинули 14 людей, 22 – постраждали.
У Броварському району виявили загиблих на залізничній платформі поблизу атакованих логістичних центрів. Електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс. Відомо про 8 загиблих.
Внаслідок ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 26, повідомлялося про одну загиблу людину.