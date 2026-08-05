У Генштабі прокоментували чутки про удар по Бортницькій станції аерації в столиці

Фото: КМДА

Інформація про нібито ураження вночі 5 серпня Бортницької станції аерації у Києві не відповідає дійсності

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, передає RegioNews .

"Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз - це фейк", - зазначив Лиховій.

Як зауважив речник Генштабу, "для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків".

"Задумайтеся, навіщо хтось пушить вигадані лякалки. Врахуйте, зробіть висновки. Особливо це стосується поважних видань, а не якихось інфоциган. Перевіряйте інформацію. Є ж, зрештою, довідки в ДСНС", - зазначив Лиховій.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. За інформацією ДСНС, через російські удари по Київщині загинули 14 людей, 22 – постраждали.

У Броварському району виявили загиблих на залізничній платформі поблизу атакованих логістичних центрів. Електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс. Відомо про 8 загиблих.

Внаслідок ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 26, повідомлялося про одну загиблу людину.