На Буковине аферисты испугали пенсионерку и выманили у нее все деньги

Фото: Национальная полиция

На Буковине аферисты выманили у пенсионерки кучу денег. Они испугали ее фейковым сообщением о ее дочери

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

72-летняя жительница Черновцов получила звонок от незнакомца, который сообщил ей, что ее дочь якобы попала в ДТП и нуждается в срочном лечении. Женщина поверила и передала мошенникам 2750 евро и 20 тысяч гривен.

Также жертвой аферистов стал 23-летний Черновцы. Ему предложили дополнительный заработок в Интернете. Муж поверил псевдо-работодателю и перечислил на криптогаманец почти 63 тысяч гривен. Однако после пересказа "работодатель" оборвал связь.

"Сведения об указанных фактах мошенничества полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводятся досудебные расследования", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.