В прифронтовых регионах обустроили еще 215 км антидроновой защиты

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Всего с начала 2026 года защитой оборудовано более 1184 км дорог.

Кроме того, в июле в прифронтовых регионах восстановили 16,52 км антидроновой защиты и отремонтировали около 112,7 км автомобильных дорог.

В Минобороны отметили, что работы по восстановлению дорог стартовали в апреле. С того времени провели текущий ремонт и эксплуатационное содержание более 424,9 км автодорог.

"Сейчас работы продолжаются на 21 участке, еще 25 – уже полностью завершены", – сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что каждый защищенный километр дороги помогает сохранять жизнь военных, технику и обеспечивает подразделениям возможность выполнять боевые задания.

Напомним, также на Волыни дороги вблизи Беларуси закроют антидроновыми сетками. На данный момент в области обустроены инженерные заграждения и укреплены оборонные позиции.

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