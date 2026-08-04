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Правоохранители разоблачили преступную группу из четырех человек, организовавших схему нелегальной переправки граждан через госграницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Для конспирации сообщники, двое мужчин и две женщины, использовали различные средства связи, а также привлекали других лиц в качестве посредников для получения средств. После оказания "консультаций" стоимостью 5000 долларов фигуранты переходили к следующему этапу – инструктажу для подготовки к незаконному пересечению границы.

Фигурантов задержали при получении еще 5000 долларов – второй части оговоренной суммы.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли деньги, 19 мобильных телефонов, сим-карты и флеш-накопитель, устройство для отстрела резиновых шаров "Форт-17Р" с патронами, а также автомобили Volkswagen и Audi.

Всем четырем задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция ликвидировали девять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны и задержали 23 организатора. За суммы до 23 тысяч долларов дельцы способствовали военнообязанным во избежании призыва с помощью поддельных документов или нелегальной переправки за границу вне пунктов пропуска.