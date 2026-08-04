В Киевской области в семье погибла 17-летняя девушка: будут судить работниц соцслужб

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В Киевской области сообщили о подозрении двум чиновникам социальных служб. Речь идет о гибели 17-летней девочки в семье, на которую неоднократно были жалобы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновницы социальных служб не должным образом выполняли работу. Семья, о которой идет речь, была "сложной": дети проживали в тяжелых обстоятельствах, пока их мать постоянно злоупотребляла алкоголем, а также были жалобы о домашнем насилии.

Однако, несмотря на имеющиеся сигналы об опасности, соответствующие социальные службы не приняли своевременно необходимые меры. Детей даже не поставили на учет. В новых случаях насилия никто не реагировал.

Уже в середине июня знакомый матери смертельно ранил ножом ее 17-летнюю дочь. Мужчина уже получил о подозрении, он находится под стражей. После трагедии мать лишили родительских прав, а двоих младших детей изъяли из семьи и устроили в специализированные учреждения.

"По выводам следствия, несвоевременное реагирование должностных лиц и непринятие предусмотренных законом мер находятся в прямой причинной связи с гибелью несовершеннолетней. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель человека", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц и врача, чье бездействие привело к смерти 10-летнего мальчика с инвалидностью.