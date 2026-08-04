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04 августа 2026, 15:59

Жестокое убийство отца в Ровно: фигуранта отправят на принудительное психиатрическое лечение

04 августа 2026, 15:59
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Фото: Нацполиция
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В Ровно в суд направили ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к 36-летнему мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве своего отца, совершенном с особой жестокостью

Об этом сообщили правоохранители Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, фигурант ранее уже был судим за хулиганство. В ходе расследования была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что на момент совершения общественно опасного деяния мужчина имел признаки психического заболевания.

В заключении эксперта говорится, что он не мог осознавать свои действия и управлять ими.

В связи с этим следователь, при процессуальном руководстве прокуратуры, обратился в суд с ходатайством о госпитализации мужчины в заведение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Окончательное решение о применении принудительных мер медицинского характера и срока лечения будет приниматься судом.

Правоохранители также сообщили, что в ходе расследования установлено несколько отягчающих обстоятельств:

  • совершение уголовного правонарушения в отношении престарелого;

  • совершение уголовного правонарушения в отношении лица, с которым подозреваемый состоял в семейных отношениях;

  • совершение общественно опасного деяния общеопасным способом.

Напомним, что в Ровенской области задержали пьяного мужчину. Он получил подозрение за убийство отца.

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