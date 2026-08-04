Жестокое убийство отца в Ровно: фигуранта отправят на принудительное психиатрическое лечение
В Ровно в суд направили ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к 36-летнему мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве своего отца, совершенном с особой жестокостью
Об этом сообщили правоохранители Ровенской области, передает RegioNews .
По данным следствия, фигурант ранее уже был судим за хулиганство. В ходе расследования была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что на момент совершения общественно опасного деяния мужчина имел признаки психического заболевания.
В заключении эксперта говорится, что он не мог осознавать свои действия и управлять ими.
В связи с этим следователь, при процессуальном руководстве прокуратуры, обратился в суд с ходатайством о госпитализации мужчины в заведение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.
Окончательное решение о применении принудительных мер медицинского характера и срока лечения будет приниматься судом.
Правоохранители также сообщили, что в ходе расследования установлено несколько отягчающих обстоятельств:
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совершение уголовного правонарушения в отношении престарелого;
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совершение уголовного правонарушения в отношении лица, с которым подозреваемый состоял в семейных отношениях;
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совершение общественно опасного деяния общеопасным способом.
Напомним, что в Ровенской области задержали пьяного мужчину. Он получил подозрение за убийство отца.