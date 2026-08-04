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Правоохранители завершили расследование в отношении жителя одного из сел Кременчугского района, обвиняемого в убийстве двух знакомых. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, первое преступление произошло в октябре 2022 года. Во время распития алкоголя в доме 67-летнего мужчины возник конфликт, во время которого он смертельно травмировал женщину, а ее тело закопал у себя во дворе.

Три года спустя, в октябре 2025 года, при аналогичных обстоятельствах фигурант лишил жизни сына убитой женщины. Его тело он тоже закопал на территории своего двора.

Ключевыми доказательствами вины злоумышленника стали результаты молекулярно-генетических и других экспертиз.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство двух человек (ч. 1 ст. 115 и п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, убившего мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения.