Готовила псевдовыборы в оккупированной Каховке: коллаборантку заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Фото: Херсонская областная прокуратура

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Приговором суда ей назначено наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также она лишена права занимать должности в органах государственной власти и управления, местного самоуправления, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 15 лет.

Прокуроры в суде доказали, что 48-летняя осужденная в августе 2023 года согласилась на сотрудничество с врагом и приняла участие в подготовке и проведении на оккупированной территории так называемых "выборов" в незаконно созданный "совет депутатов Каховского муниципального округа и созыв Херсонской области". Женщина заняла должность так называемой "председателя Каховской территориальной избирательной комиссии".

В этой должности принимала участие в работе "теризбиркома", выдавала за своей подписью удостоверение подчиненным членам "участковых избирательных комиссий". Для формирования "списков" совершала подворовой обход местных жителей. Составляла протоколы заседаний, а после "выборов" - вручала удостоверения незаконно избранным "депутатам".

Приговор вынесен заочно, срок осужденная будет отбываться после его задержания.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура завершила досудебное расследование 22-летней жительницы Новой Каховки, которая во время оккупации добровольно перешла на сторону врага.