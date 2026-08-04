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04 августа 2026, 15:40

Готовила псевдовыборы в оккупированной Каховке: коллаборантку заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

04 августа 2026, 15:40
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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При публичном обвинении прокуроров Херсонской областной прокуратуры жительница региона признана виновной в коллаборационной деятельности

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Приговором суда ей назначено наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также она лишена права занимать должности в органах государственной власти и управления, местного самоуправления, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 15 лет.

Прокуроры в суде доказали, что 48-летняя осужденная в августе 2023 года согласилась на сотрудничество с врагом и приняла участие в подготовке и проведении на оккупированной территории так называемых "выборов" в незаконно созданный "совет депутатов Каховского муниципального округа и созыв Херсонской области". Женщина заняла должность так называемой "председателя Каховской территориальной избирательной комиссии".

В этой должности принимала участие в работе "теризбиркома", выдавала за своей подписью удостоверение подчиненным членам "участковых избирательных комиссий". Для формирования "списков" совершала подворовой обход местных жителей. Составляла протоколы заседаний, а после "выборов" - вручала удостоверения незаконно избранным "депутатам".

Приговор вынесен заочно, срок осужденная будет отбываться после его задержания.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура завершила досудебное расследование 22-летней жительницы Новой Каховки, которая во время оккупации добровольно перешла на сторону врага.

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оккупация Херсон Каховка коллаборант
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