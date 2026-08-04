Россияне ударили по центру Краматорска: количество раненых выросло до 21

Фото: Донецкая областная прокуратура

Число пострадавших в результате российского удара по Краматорску в Донецкой области возросло до 21 человека

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Россияне сбросили в центр города две авиабомбы, повредили жилые и нежилые здания. На месте работают все ответственные службы. Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем", – отметил он.

Глава области отметил, что это очередной целенаправленный удар российских войск по гражданскому населению, и призвал жителей прифронтовых территорий эвакуироваться.

Ранее в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что пострадали 15 человек. Среди них – шесть мужчин в возрасте 22, 37, 43, 61, 75 и 76 лет и девять женщин в возрасте от 18 до 74 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 4 августа российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области, сбросив две авиабомбы на центр города. Было известно о четырех раненых.