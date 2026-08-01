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01 августа 2026, 08:51

Россия нанесла баллистический удар по Киеву: 9 погибших, 28 пострадавших

01 августа 2026, 08:51
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Фото: ГСЧС Киева
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В результате российской баллистической атаки на Киев погибли 9 человек, еще 28 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В столице зафиксировано масштабное разрушение и пожары в пяти районах города.

Больше всего жертв в Дарницком районе, где погибли 7 человек, еще 14 пострадали, среди них двое детей. В результате удара возникли пожары и разрушение административного и нежилого зданий, повреждены жилые дома и автомобили. На территории одного из скверов спасатели обнаружили воронку от взрыва, а вдоль одной из улиц горела обочина. Все очаги возгорания ликвидированы.

В Соломенском районе погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них двое детей. По одному из адресов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, возник пожар. На другой локации загорелись автомобили на парковке. Трое пострадавших госпитализированы. Спасатели эвакуировали 35 жителей с верхних этажей дома и ликвидировали пожар.

В Шевченковском районе в результате атаки произошел пожар в нежилом здании и загорелись автомобили скорой помощи. Также возник пожар на территории киностудии, которую удалось локализовать. По одному из адресов пострадал один человек.

В Днепровском районе поврежден магазин, а в Печерском – четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.

На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы.

Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.

Напомним, накануне российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Павлоград, где в результате атаки вспыхнул торговый комплекс, пострадали 8 человек.

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