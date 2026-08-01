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01 серпня 2026, 08:51

Росія завдала балістичного удару по Києву: 9 загиблих, 28 постраждалих

01 серпня 2026, 08:51
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Фото: ДСНС Києва
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Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинули 9 людей, ще 28 отримали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У столиці зафіксовано масштабні руйнування та пожежі у п'яти районах міста.

Найбільше жертв у Дарницькому районі, де загинули 7 людей, ще 14 постраждали, серед них двоє дітей. Внаслідок удару виникли пожежі та руйнування адміністративної і нежитлової будівель, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На території одного зі скверів рятувальники виявили вирву від вибуху, а вздовж однієї з вулиць горіло узбіччя. Усі осередки займання ліквідовано.

У Солом'янському районі загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, серед них двоє дітей. За однією з адрес частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок, виникла пожежа. На іншій локації загорілися автомобілі на парковці. Троє постраждалих госпіталізовані. Рятувальники евакуювали 35 мешканців із верхніх поверхів будинку та ліквідували пожежу.

У Шевченківському районі внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі та загорілися автомобілі швидкої допомоги. Також виникла пожежа на території кіностудії, яку вдалося локалізувати. За однією з адрес постраждала одна людина.

У Дніпровському районі пошкоджено магазин, а в Печерському – чотири приватні житлові будинки та господарські споруди.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби.

Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Павлоград, де внаслідок атаки спалахнув торговельний комплекс, постраждали 8 людей.

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