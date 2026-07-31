Войска РФ ударили по Краматорску: погибла женщина, четыре человека пострадали

Фото: Краматорская МВА

Краматорск в пятницу утром подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения

Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, около 10:25 российские войска нанесли удары по одному из многоквартирных микрорайонов города. Попадание зафиксировали в жилые дома, супермаркет и учебное заведение.

"По предварительной информации, погибла женщина. Еще три женщины и мужчина получили ранения. Всем оказали необходимую медицинскую помощь", – сообщил Гончаренко.

Соответствующие службы работают на местах ударов и ликвидируют последствия российской атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные войска нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив на город четыре авиабомба. Было известно, что в результате авиаатаки ранения получили трое гражданских.