Сибига после массированной атаки РФ на Киев призвал срочно усилить ПВО

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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия этой ночью устроила настоящий ад в Киеве и отметил необходимость срочного укрепления украинского ПВО

Об этом глава МИД написал в соцсети Х, передает RegioNews.

По словам Сибиги, во время удара Россия выпустила по столице около трех десятков баллистических ракет. Он назвал ночную атаку "адской" и подчеркнул, что это уже второй масштабный удар по Киеву за последние два дня.

"Не сумев достичь своих целей на поле боя, Россия усиливает воздушные атаки и террор против гражданского населения", – отметил министр.

Сибига подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракетах-перехватчиках.

"Скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение. Каждое решение, укрепляющее оборону украинского неба, спасает человеческие жизни, в то время как каждая задержка приводит к смертям и военным преступлениям", – подчеркнул глава МИД.

Как известно, этой ночью россияне нанесли удар по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек, еще 28 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей.

Напомним, 28 июля в Овальном кабинете состоялась встреча Зеленского с Трампом – украинский президент назвал переговоры "хорошей встречей" и обсудил с американским коллегой лицензии на производство перехватчиков для Patriot.