РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов: ПВО уничтожило 156 целей

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты воздушного и наземного базирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 31 июля радиотехнические войска зафиксировали 220 средств воздушного нападения – 35 ракет разных типов и 185 беспилотников.

Среди ракет, которые применила Россия, были:

4 противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс";

27 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";

2 противорадиолокационные ракеты Х-31;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Также противник запустил 185 ударных БпЛА разных типов, в частности, Shahed, "Гербера", "Италмас", боражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:30, украинское ПВО уничтожило или подавило 156 целей: одну баллистическую ракету "Искандер-М/С-400", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 154 беспилотника.

В то же время, зафиксировано попадание четырех противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БпЛА на 21 локации. Обломки сбитых целей рухнули еще в двух местах. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей.

Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек, еще 28 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия этой ночью устроила настоящий ад в Киеве и отметил необходимость срочного укрепления украинского ПВО.