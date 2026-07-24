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24 июля 2026, 20:20

СБУ нанесла удары по российским НПЗ

24 июля 2026, 20:20
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Фото: СБУ
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В СБУ подтвердил, что в ночь на 24 июля были нанесены удары по территории РФ. Речь идет об атаках палочной и военной инфраструктуры россиян

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По словам военных СБУ, успешные удары были нанесены по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории РФ, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Среди пораженных объектов называют:

Линейно-производственная диспетчерская станция "Субханкулово" в Республике Башкортостан (расстояние – 1350 км). В результате удара горит резервуарный парк.

Мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области (расстояние – 900 км). В резервуарном парке также возник пожар.

Мини-НПЗ "1-й завод" в Калужской области.

Радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У" на военном аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Резервуар с горюче-смазочными материалами на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Напомним, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение Омского нефтеперерабатывающего завода на расстоянии почти 2500 км от государственной границы Украины.

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