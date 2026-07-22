Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала российского агента, пытавшегося взорвать автомобиль украинского защитника. Злоумышленника поймали непосредственно во время закладки самодельной взрывчатки под машину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался мобилизованный уроженец Баштанского района. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда самовольно покинул воинскую часть и начал искать "легкие" заработки в Телеграмм-каналах.

После доразведки у автомобиля потенциальной "цели" фигурант доложил куратору о готовности. Получив координаты схрона, он забрал взрывчатку и пытался незаметно установить ее под машину защитника.

Помимо подготовки убийства, фигурант выполнял еще одну задачу спецслужб России – регистрировал спутниковые терминалы Starlink на свое имя, жену и наркозависимых лиц в обмен на обещание денег "на дозу". В случае получения доступа к спутниковым терминалам, враг планировал задействовать их для корректировки ракетно-бомбовых, артиллерийских и дроновых атак на южном фронте.

В ходе обысков у задержанного изъяли смартфон, с которого он координировал свои действия с российским куратором. Незаконно зарегистрированный им Старлинк заблокировали.

Агенту объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске и задержала российского агента. Первый взрыв должен произойти на паркинге после дистанционной активации самодельной взрывчатки. Второй подрыв враг планировал совершить по прибытии на место спасателей, полицейских, медиков и местных жителей.