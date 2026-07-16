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16 июля 2026, 11:09

Из-за атак РФ в шести областях Украины есть перебои с электроснабжением

16 июля 2026, 11:09
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате боевых действий и российских атак на энергетические объекты часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает RegioNews.

Энергетики работают над возобновлением подачи электроэнергии. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго призывают переносить активное использование электроэнергии на дневное время – с 10.00 до 15.00.

В ведомстве также добавили, что в Харьковской области во время выполнения ремонтных работ в результате атаки вражеского БпЛА по служебному автомобилю пострадали энергетики. Их доставили в больницу, где они получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 16 июля РФ атаковала Украину 8 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 4 крылатыми ракетами Х-22/32, 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П, 5 баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" и 146 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

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