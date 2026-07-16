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16 июля 2026, 10:34

В Днепропетровской области мужчина в СОЧ открыл огонь по полицейским, после чего застрелился

16 июля 2026, 10:34
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Фото: полиция
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Утром 16 июля Днепропетровщине во время обыска мужчина, с сентября 2024 года находившийся в статусе СОЧ, открыл прицельный огонь по спецназначенцам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обыск производился в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу) УК Украины.

Во время задержания фигурант оказывал вооруженное сопротивление и ранил двух бойцов КОРДа. После этого, находясь в доме, мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.

Пострадавших правоохранителей госпитализировали, им оказывают медпомощь. Угрозы для их жизни нет.

На месте работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. Полицейские изъяли оружие.

Продолжается документирование всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Одесской области 46-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство полицейского, покушение на убийство двух человек и незаконное обращение с оружием.

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