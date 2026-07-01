Фото: полиция

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Кропивницкого района за изнасилование ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что преступление произошло в одном из населенных пунктов района. Злоумышленник совершил насильственные действия в отношении 13-летней девочки.

Правоохранители задержали 32-летнего мужчину.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшее четырнадцати лет).

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Полтаве приговорили к пожизненному заключению 59-летнего педофила. Злоумышленник похитил 12-летнюю девочку, изнасиловал, убил и обжег тело.