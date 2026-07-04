В Киевской области группа ребят изнасиловала несовершеннолетнюю
Это произошло в городе Белая Церковь. Несовершеннолетняя девушка стала жертвой изнасилования в гараже
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, двое парней в возрасте 17 и 18 лет проводили время со своей 16-летней знакомой. Впоследствии, когда они были втроем в гараже, они изнасиловали ее.
В настоящее время оба злоумышленника задержаны. Их поместили в изолятор временного содержания. Обоим грозит заключение до 12 лет.
Напомним, ранее в Кременчуге судили фотографа, который производил детскую порнографию. С детьми он знакомился во время съемок в школах.
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Силы обороны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге
04 июля 2026, 11:31Вражеский беспилотник атаковал предприятие в Полтавской области
04 июля 2026, 10:57РФ нанесла ракетный удар по продуктовым складам в Одесской области: есть пострадавшие
04 июля 2026, 10:43Россияне ударили КАБами по птицефабрике в Херсонской области: вспыхнул масштабный пожар
04 июля 2026, 10:17В Николаевской области маршрутка перевернулась и вылетела под грузовик: 9 погибших, 8 пострадавших
04 июля 2026, 09:56Удешевление ждать не стоит: что будет с ценами на продукты в Украине в июле
04 июля 2026, 00:35Удар по многоэтажке в Сумах: среди погибших ребенок
03 июля 2026, 23:45Украинская актриса Анна Саливанчук подтвердила роман впервые после развода с депутатом
03 июля 2026, 23:30Удар по Славянскому НПЗ в РФ: показали кадры со спутника
03 июля 2026, 23:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все блоги »