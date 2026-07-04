В Киевской области группа ребят изнасиловала несовершеннолетнюю

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Это произошло в городе Белая Церковь. Несовершеннолетняя девушка стала жертвой изнасилования в гараже

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, двое парней в возрасте 17 и 18 лет проводили время со своей 16-летней знакомой. Впоследствии, когда они были втроем в гараже, они изнасиловали ее.

В настоящее время оба злоумышленника задержаны. Их поместили в изолятор временного содержания. Обоим грозит заключение до 12 лет.

Напомним, ранее в Кременчуге судили фотографа, который производил детскую порнографию. С детьми он знакомился во время съемок в школах.