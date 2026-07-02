Атака на Киев: количество жертв увеличилось, в Дарницком районе ищут 8 человек

Фото: ГСЧС

По состоянию на 21:00 в результате сегодняшней российской атаки на Киев погибли 25 человек. В Дарницком районе на одной из локаций спасатели продолжают разбирать завалы

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

По его данным, на одной из локаций в Дарницком районе столицы продолжается разбор завалов и поиск людей.

Только там обнаружены пятеро погибших, еще восемь человек не выходят на связь.

"Спасатели будут работать без перерывов до полной расчистки завалов. Но, к сожалению, могут быть еще обнаружены жертвы", – отметил глава МВА.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Ранее сообщалось о 13 погибших и почти 90 пострадавших.

Как известно, в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. В частности, россияне запустили 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Основное направление удара – Киев.