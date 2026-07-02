Атака на Київ: кількість жертв збільшилась, у Дарницькому районі шукають 8 людей

Фото: ДСНС

Станом на 21:00 внаслідок сьогоднішньої російської атаки на Київ загинули 25 людей. У Дарницькому районі на одній із локацій рятувальники продовжують розбирати завали

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews .

За його даними, на одній із локацій у Дарницькому районі столиці досі триває розбір завалів та пошук людей.

Лише там виявлені п'ятеро загиблих, ще восьмеро людей не виходять на звʼязок.

"Рятувальники працюватимуть без перерв до повного розчищення завалів. Але, на жаль, можуть бути ще виявлені жертви", – зазначив очільник МВА.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

Як відомо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.