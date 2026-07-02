Удар по АЗС в Сумах: трое раненых, среди них молодые женщины

Фото: Общественное Сумы

В Сумской общине из-за атаки российского БПЛА по автозаправочной станции пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает .

По его словам, пострадавших госпитализировали в медучреждения, им предоставляется необходимая помощь. Последствия атаки выясняются.

Как сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко, пострадавшие в результате этого удара - две женщины 23 и 18 лет и 47-летний мужчина.

Он добавил, что россияне нанесли удар после обеда по автозаправочной станции в Заречном районе.

Также утром было попадание по территории автосервиса и одного из дачных участков. Повреждены три автомобиля.

Напомним, что у В Херсоне 2 июля российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате удара пострадал мужчина, также возник пожар.