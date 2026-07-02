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02 июля 2026, 14:22

Работал на ФСБ и шпионил за ВСУ: в Херсоне задержали иностранца

02 июля 2026, 14:22
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Фото: Прокуратура Украины
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В Херсоне задержан уроженец Южного Кавказа, которого следствие подозревает в сотрудничестве с российскими спецслужбами и корректировке разведывательной деятельности

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина с 1990-х годов проживал в Украине по поддельному паспорту и для прикрытия возглавлял местную общественную организацию. Он имел широкий круг контактов и был известен в городе.

Правоохранители установили, что его завербовали в июле 2022 во время временной оккупации Херсона. После освобождения города он оставался на месте и ждал возобновления связи с куратором ФСБ.

В конце января 2026 года, по данным следствия, представитель ФСБ снова вышел с ним на контакт. После этого подозреваемый начал собирать информацию об объектах критической инфраструктуры, местах дислокации украинских военных, а также подыскивать людей для разведывательно-подрывной деятельности.

Отдельно следствие задокументировало его пророссийские взгляды и политику руководства РФ.

В ходе обысков у него изъяли средства связи с представителями ФСБ, поддельные документы и другие носители информации.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ разоблачила очередного корректировщика атак россиян по Запорожью. Им оказался местный житель, ушедший в СЗЧ. Известно, что он отмечал на гугл-картах расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.

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