В результате ночной атаки на Киев пострадали энергообъекты: часть жителей без света
Из-за массированного комбинированного удара ночью 2 июля в столице были повреждены энергетические энергообъекты ДТЭК
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
Часть жителей города осталась без электроснабжения. Энергетики выехали на места попадания сразу после того, как позволила ситуация с безопасностью.
Специалисты делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия атаки и как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян.
Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по жертвам самой массированной атаки РФ. Число погибших увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось о почти 90 пострадавших.
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