В Каменском мужчина взорвал гранату во время проверки документов: есть раненые
В Каменском Днепропетровской области во время проведения мероприятий по уведомлению мужчина бросил гранату в полицейского и военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате взрыва ранения получили три человека, в том числе сам нападающий
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
Инцидент произошел 2 июля во время проверки военно-учетных документов.
По данным полиции, 50-летний мужчина, нарушивший правила военного учета, привел в действие гранату и бросил ее.
В результате взрыва телесные повреждения получили полицейский, военнослужащий РТЦК и СП, а также сам мужчина. Всех троих госпитализировали.
На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации инцидента и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что в Одессе 17-летняя девушка нанесла ножевое ранение работнику территориального центра комплектования.