В Каменском мужчина взорвал гранату во время проверки документов: есть раненые

Фото: полиция Днепропетровской области

В Каменском Днепропетровской области во время проведения мероприятий по уведомлению мужчина бросил гранату в полицейского и военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате взрыва ранения получили три человека, в том числе сам нападающий

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 2 июля во время проверки военно-учетных документов.

По данным полиции, 50-летний мужчина, нарушивший правила военного учета, привел в действие гранату и бросил ее.

В результате взрыва телесные повреждения получили полицейский, военнослужащий РТЦК и СП, а также сам мужчина. Всех троих госпитализировали.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации инцидента и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что в Одессе 17-летняя девушка нанесла ножевое ранение работнику территориального центра комплектования.