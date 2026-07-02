На Черниговщине спасатели изъяли из Десны тело мужчины
Трагическое происшествие случилось 1 июля в селе Крехаев Черниговского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели из реки Десна вытащили на берег тело 56-летнего мужчины.
Обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.
Напомним, 1 июля в Одесской области во время отдыха на ставку погиб четырехлетний мальчик. Дедушка, приехавший на водоем с тремя внуками, на несколько минут отвлекся на старших детей и потерял младшего из виду. Вскоре он нашел ребенка в воде без признаков жизни.
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