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02 июля 2026, 12:42

На Черниговщине спасатели изъяли из Десны тело мужчины

02 июля 2026, 12:42
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Фото: ГСЧС
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Трагическое происшествие случилось 1 июля в селе Крехаев Черниговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели из реки Десна вытащили на берег тело 56-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.

Напомним, 1 июля в Одесской области во время отдыха на ставку погиб четырехлетний мальчик. Дедушка, приехавший на водоем с тремя внуками, на несколько минут отвлекся на старших детей и потерял младшего из виду. Вскоре он нашел ребенка в воде без признаков жизни.

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