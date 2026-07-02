На Прикарпатье работникам больницы насчитали лишние 1,5 миллиона

Фото: Национальная полиция

В Ивано-Франковской области разоблачили чиновник больницы. Речь идет о почти 1,6 миллиона гривен незаконных COVID-доплат, начисленных работникам

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

48-летняя чиновник долгое время работала на экономических должностях в коммунальном медицинском учреждении в Калуше. В частности, она должна была готовить проекты приказов о начислении зарплаты, премий и других доплат. Однако во время пандемии она систематически включала в проекты приказы работников, которые не участвовали в лечении больных коронавирусом.

Таким образом, более 1,5 миллиона гривен доплат получили работники, не имевшие на это законных прав. В частности, среди них лифтеры, машинисты насосных установок и водители. Известно, что незаконные доплаты получили 18 работников медицинского учреждения.

"Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в столице к 5 годам лишения свободы приговорена бывшая бухгалтерша Управления образования Дарницкой РГА, которая незаконно насчитала себе 2 млн грн.