Вражеский удар по Херсону: из-за атаки БпЛА на автомобиль ранен мужчина
В Херсоне 2 июля российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате удара пострадал мужчина, также возник пожар
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Спасатели оперативно ликвидировали воспламенение, работая в условиях повышенной опасности и угрозы повторных российских ударов.
Раненого мужчину госпитализировали в больницу.
Информацию о его состоянии пока не уточняют.
Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по жертвам самой массированной атаки РФ. Число погибших увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось о почти 90 пострадавших.
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