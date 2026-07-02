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02 июля 2026, 15:15

В Одесской области разоблачили схему для уклончан с билетом на судно за 7 тысяч долларов

02 июля 2026, 15:15
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Фото из открытых источников
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В Одесской области пограничники разоблачили канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. "Билет" стоил около 7 тысяч долларов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Организатором оказался житель Измаила. Он вместе с сообщниками обещал мужчинам, желающим выехать за границу, пересечение границы под видом членов экипажей морских судов. Для этого злоумышленники производили фиктивные документы о трудоустройстве, оформляли судовые роли и создавали видимость законных оснований для посадки на судно.

Впоследствии искали капитана, который мог бы доставить мужчин в один из портов Румынии на реке Дунай через морские пункты пропуска "Измаил" и "Рени". Однако организатора задержали после получения третьей части "оплаты" – 6 тысяч долларов. В общей сложности "билет" стоил 7 300 долларов.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 369-2 "Злоупотребление влиянием" и ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - сообщили пограничники.

Напомним, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили схему, которая, по данным следствия, должна была помочь военнообязанному мужчине получить право на выезд за границу во время военного положения.

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