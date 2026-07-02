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02 июля 2026, 15:56

В Киеве "накрыли" транснациональный колл-центр: обманули американцев на полмиллиона долларов

02 июля 2026, 15:56
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В Киеве правоохранители прекратили деятельность мошеннического колл-центра, работавшего обманывая граждан Соединенных Штатов Америки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, работу подпольного офиса обеспечивали около 20 человек. В общей сложности его инфраструктура была рассчитана почти на 60 рабочих мест.

Персонал подбирали из стран Западной Африки, Южной Америки, ЕС и Украины. Главное требование – свободное владение английским языком. Все кандидаты проходили проверку на полиграфе, чтобы минимизировать риск утечки информации или контактов с правоохранителями.

Схема была отработана до деталей. Операторы звонили по телефону гражданам США и убеждали их инвестировать средства в криптовалюту, акции и ценные бумаги. На самом же деле использовали фейковые инвестиционные платформы и подконтрольные мошенникам криптобиржи. После получения денег средства выводили на подконтрольные счета, а связь с инвесторами просто прекращали.

В настоящее время установлено не менее 20 пострадавших граждан США. Общая сумма ущерба превышает 500 тысяч долларов.

В ходе обысков изъято около 50 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, базы данных граждан США, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении народному депутату . Речь идет о взятках, а также легализации средств и недостоверных данных в декларации.

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