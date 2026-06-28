Росія атакувала Київ балістикою: двоє людей постраждали

Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 28 червня під час повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи. У столиці працювали сили протиповітряної оборони

Про це передає RegioNews.

О другій ночі Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу удару балістичними ракетами з північного напрямку. Невдовзі військові повідомили про кілька ракет, що рухалися курсом на Київ.

Міський голова Віталій Кличко поінформував про роботу сил ППО та закликав жителів міста залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці спалахнули пожежі за кількома адресами. Зокрема, загоряння виникли поблизу житлового будинку, на території станції технічного обслуговування, а також у нежитловій будівлі.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом Тимур Ткаченко уточнив, що кількість травмованих зросла до двох осіб.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинула людина, десятки місцевих жителів поранені. Пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, 17 приватних осель та нежитлові будівлі у Шевченківському, Олександрівському, Космічному та Хортицькому районах міста.