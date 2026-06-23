В Киеве за 500 долларов продавали "свободу от мобилизации" в месяц

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Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Оказалось, что он торговал фальшивыми справками для уклонистов

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, обвиняемый и его сообщник производили поддельные справки. С этими поддельными документами военнообязанные мужчины могли уклоняться от мобилизации. В справках отмечалось, что ее владелец якобы проходит обучение как кандидат на военную службу в воинскую часть Службы безопасности Украины.

Злоумышленник говорил клиенту, что такая справка со сроком одного месяца стоит 500 долларов. При этом он отметил, что заказывать нужно как минимум шесть справок, то есть на полгода. Клиент заказал шесть справок и заплатил 3 тысячи долларов.

На суде организатор схемы признал вину. Он также перечислил 200 тысяч гривен благотворительной помощи Вооруженным силам Украины. Суд назначил наказание в виде 11 тыс. 900 гривен штрафа.

Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.