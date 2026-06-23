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23 червня 2026, 22:55

У Києві за 500 доларів продавали "свободу від мобілізації" на місяць

23 червня 2026, 22:55
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Фото з відкритих джерел
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Дніпровський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Виявилось, що він торгував фальшивими довідками для ухилянтів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, обвинувачений і його спільник виготовляли підроблені довідки. З цими підробленими документами військовозобов'язані чоловіки могли ухилятись від мобілізації. У "довідках" зазначалось, що її власник нібито проходить навчання як кандидат на військову службу до військової частини Служби безпеки України.

Зловмисник говорив клієнту, що така довідка зі строком на один місяць коштує 500 доларів. При цьому він зауважив, що замовляти потрібно як мінімум шість довідок, тобто на пів року. Клієнт замовив шість довідок і заплатив 3 тисячі доларів.

На суді організатор схеми визнав провину. Він також перерахував 200 тисяч гривень благодійної допомоги Збройним Силам України. Суд призначив покарання у виді 11 тис 900 гривень штрафу.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.

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