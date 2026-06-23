Нардеп Медяник і маєток під Києвом за $1 млн: що з'ясували журналісти Bihus.Info

В'ячеслав Медяник. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зафіксували, як народний депутат від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник вранці виїжджає з розкішного приватного маєтку під Києвом, вартість якого може сягати близько 1 мільйона доларів

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Нерухомість розташована на території закритого котеджного містечка "Хутір Ясний" у Ходосівці під Києвом.

Офіційно на території містечка родина нардепа володіє 100-метровою квартирою у клубному будинку. У 2024 році її оформили на малолітню доньку Медяника, і саме цю нерухомість він декларує.

Втім журналісти зафіксували, що автомобіль Porsche Cayenne 2024 року випуску, який належить дружині нардепа Інні Медяник, вранці виїжджає з окремого приватного будинку площею близько 370 квадратних метрів. За оцінками, подібні маєтки коштують близько 1 мільйона доларів.

За даними реєстрів, у червні 2021 року власницею будинку стала жителька Дніпра Неля Коваленко. До цього вона не займалася підприємницькою діяльністю, однак незадовго до купівлі стала співзасновницею компанії"Антар Плюс", серед засновників якої раніше був і сам Медяник.

Журналісти також зазначають, що в телефонних контактах різних осіб Нелю Коваленко підписували як "няня Інни", "домогосподарка" та іншими подібними позначками.

Сам В’ячеслав Медяник заявив, що проживає у квартирі в клубному будинку на території котеджного містечка, а виїзди з приватного будинку пояснив тим, що власниця дозволяє залишати там авто на випадок обстрілів.

На запитання журналістів щодо системності таких виїздів нардеп відповів, що це не є регулярною практикою та пояснив це інформацією з новин і телеграм-каналів про можливі обстріли.

Водночас він наголосив, що перебуває з Нелею Коваленко у дружніх стосунках і назвав її "самодостатньою людиною".

За даними журналістів, офіційні доходи Коваленко за останні 10 років становили трохи більше 260 тисяч гривень, що не пояснює купівлю нерухомості такого рівня.

Нагадаємо, в "Слуги народа" Андрія Мотовиловця знайшли орендоване елітне житло в Києві за 14 мільйонів. Як з'ясували журналісти, депутат з літа 2025 року орендує 180-метрову квартиру в історичному центрі столиці.