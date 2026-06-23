09:14  23 червня
Подвійна аварія у Миколаєві: троє людей потрапили до лікарні
08:45  23 червня
На Закарпатті п'яний водій влетів у ворота: четверо дітей у лікарні
01:55  23 червня
Продюсерка Ірина Горова вперше натякнула на новий роман
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 07:58

Нардеп Медяник і маєток під Києвом за $1 млн: що з'ясували журналісти Bihus.Info

23 червня 2026, 07:58
Читайте также на русском языке
В'ячеслав Медяник. Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Журналісти зафіксували, як народний депутат від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник вранці виїжджає з розкішного приватного маєтку під Києвом, вартість якого може сягати близько 1 мільйона доларів

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Нерухомість розташована на території закритого котеджного містечка "Хутір Ясний" у Ходосівці під Києвом.

Офіційно на території містечка родина нардепа володіє 100-метровою квартирою у клубному будинку. У 2024 році її оформили на малолітню доньку Медяника, і саме цю нерухомість він декларує.

Втім журналісти зафіксували, що автомобіль Porsche Cayenne 2024 року випуску, який належить дружині нардепа Інні Медяник, вранці виїжджає з окремого приватного будинку площею близько 370 квадратних метрів. За оцінками, подібні маєтки коштують близько 1 мільйона доларів.

За даними реєстрів, у червні 2021 року власницею будинку стала жителька Дніпра Неля Коваленко. До цього вона не займалася підприємницькою діяльністю, однак незадовго до купівлі стала співзасновницею компанії"Антар Плюс", серед засновників якої раніше був і сам Медяник.

Журналісти також зазначають, що в телефонних контактах різних осіб Нелю Коваленко підписували як "няня Інни", "домогосподарка" та іншими подібними позначками.

Сам В’ячеслав Медяник заявив, що проживає у квартирі в клубному будинку на території котеджного містечка, а виїзди з приватного будинку пояснив тим, що власниця дозволяє залишати там авто на випадок обстрілів.

На запитання журналістів щодо системності таких виїздів нардеп відповів, що це не є регулярною практикою та пояснив це інформацією з новин і телеграм-каналів про можливі обстріли.

Водночас він наголосив, що перебуває з Нелею Коваленко у дружніх стосунках і назвав її "самодостатньою людиною".

За даними журналістів, офіційні доходи Коваленко за останні 10 років становили трохи більше 260 тисяч гривень, що не пояснює купівлю нерухомості такого рівня.

Нагадаємо, в "Слуги народа" Андрія Мотовиловця знайшли орендоване елітне житло в Києві за 14 мільйонів. Як з'ясували журналісти, депутат з літа 2025 року орендує 180-метрову квартиру в історичному центрі столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування Слуга народа нардеп Будинок Нерухомість Bihus.Info В'ячеслав Медяник маєток
"Плівки Міндіча" і елітна квартира: що пов'язує нардепа Кучеренка зі справою "Мідас"
11 червня 2026, 11:57
Скандал із фортифікаціями: НАБУ і САП прийшли з обшуками до Держфінмоніторингу
10 червня 2026, 20:25
Родина заступниці міністра юстиції придбала елітні квартири в Києві
10 червня 2026, 15:36
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Негода і удари РФ залишили без світла сотні населених пунктів
23 червня 2026, 10:52
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
23 червня 2026, 10:39
На Харківщині знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка впала біля приватного будинку
23 червня 2026, 10:32
На Львівщині легковик вилетів з дороги та врізався в паркан: постраждав пасажир
23 червня 2026, 10:18
У Запоріжжі ворожий дрон пошкодив АЗС, ще один влучив по автостоянці
23 червня 2026, 09:58
Москва більше не тил: як війна приходить у глибину Росії
23 червня 2026, 09:56
На Дніпропетровщині експодатківиця привласнила службову квартиру за 3 мільйони та подарувала її доньці
23 червня 2026, 09:45
Через спеку на дорогах України обмежують рух вантажівок
23 червня 2026, 09:37
Ворог атакував зупинку в Херсоні: поранений чоловік
23 червня 2026, 09:27
10-річний хлопчик зник у Тисі на Закарпатті: з'явилися подробиці інциденту
23 червня 2026, 09:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »