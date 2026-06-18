Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел на днях около 23:00. На спецлинию 102 обратилась 34-летняя киевлянка и сообщила об ограблении.

Как установили правоохранители, к женщине подошел неизвестный под предлогом знакомства и намеренно спровоцировал словесную перепалку. Во время конфликта потерпевшая впустила на землю свой iPhone 17 Pro Max стоимостью более 62 тысяч гривен. Парень поднял гаджет, спрятал в карман и, несмотря на требования женщины вернуть его, скрылся.

Меньше чем за сутки оперативники разыскали грабителя. Им оказался 23-летний уроженец Житомирщины, длительно проживающий в столице. Украденный телефон он спрятал в автомобиле своего товарища и собирался продать. Правоохранители изъяли мобильный и уже вернули его владелице.

Фигуранта задержали. Ему объявили подозрение по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). За совершенное задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку возле подъезда. Нападение произошло в марте этого года в Днепровском районе столицы.