Фото: поліція

У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали дівчину, яка влаштувала погром у супермаркеті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцева мешканка прийшла до супермаркету під час його закриття, аби придбати алкоголь. Почувши відмову у продажі, дівчина почала лаятися на персонал, а на виході вибила ногами нижню частину дверей.

Поліцейські затримали порушницю. На місці її перевірили на алкогольне сп’яніння – прилад "Драгер" зафіксував 0,76 проміле.

Дівчині оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Їй загрожує покарання до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Києві затримали 23-річного грабіжника, який під приводом знайомства відібрав у жінки iPhone. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.