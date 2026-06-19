У Києві 20-річна дівчина вибила двері супермаркету через відмову продати алкоголь
У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали дівчину, яка влаштувала погром у супермаркеті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Місцева мешканка прийшла до супермаркету під час його закриття, аби придбати алкоголь. Почувши відмову у продажі, дівчина почала лаятися на персонал, а на виході вибила ногами нижню частину дверей.
Поліцейські затримали порушницю. На місці її перевірили на алкогольне сп’яніння – прилад "Драгер" зафіксував 0,76 проміле.
Дівчині оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Їй загрожує покарання до п’яти років обмеження волі.
Нагадаємо, у Києві затримали 23-річного грабіжника, який під приводом знайомства відібрав у жінки iPhone. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.