Росія масовано атакувала Київ: 4 загиблих, 25 постраждалих, серед них діти

Фото: ДСНС Києва

У ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. За попередніми даними, внаслідок ударів загинули чотири людини, ще 25 отримали поранення, серед них – двоє дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ударів, залучені підрозділи ДСНС та всі екстрені служби столиці.

В Оболонському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок, виникли масштабні пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Також пошкоджено житлову забудову та задимлено під’їзди.

У Солом'янському районі ворожий удар припав на 9-поверхівку. Рятувальники ліквідували пожежу та евакуювали 15 мешканців, серед яких двоє дітей.

У Деснянському районі внаслідок влучання загорівся житловий будинок. Через падіння уламків також зруйновано три приватні оселі та пошкоджено об’єкти освіти.

Пожежі у приватному секторі через падіння уламків сталися й у Дарницькому районі.

У Печерському районі зафіксовано влучання у 17-поверховий житловий будинок. Крім того, внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської лаври.

У Шевченківському районі горіли торговельні об’єкти, овочевий ринок та нежитлові будівлі, пошкоджено житловий будинок. У Голосіївському районі зайнялися багатоповерхівка, складські та інфраструктурні об’єкти. Також пошкодження житлової забудови зафіксовано у Святошинському та Дніпровському районах.

Нагадаємо, вдень 14 червня росіяни вдарили по Запоріжжю. "Ціллю" окупантів стали цивільні автомобілі. Внаслідок удару отримали поранення чоловіки віком 49 та 53 років, а також 55-річна жінка.