В Киеве полиция задержала двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом

Фото: Нацполиция

Оперативники уголовного розыска Нацполиции установили и задержали граждан Турции и Узбекистана, совершивших преступления на территории своих стран. Оба фигуранта находились в международном розыске по линии Интерпола

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

58-летний гражданин Республики Узбекистан находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Местонахождение разыскиваемого установили и задержали на территории Деснянского района Киева.

30-летний гражданин Турецкой Республики, находившийся в международном розыске по подозрению в незаконном лишении свободы человека, оперативники ОКР НПУ задержали при поддержке патрульной полиции Киева на территории Соломенского района столицы.

Напомним, что 10 июня во время патрулирования территории Змиевской территориальной громады Харьковской области работники сектора криминальной полиции обнаружили и задержали находящегося в государственном розыске мужчину.